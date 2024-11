Der Tag der internationalen Kinderrechte war auch in Stuttgart nicht zu übersehen. Die Stadtbibliothek setzte am Mittwochabend ein Leuchtzeichen. Und auch in der City stach ein Gebäude heraus.

Jan Sellner 20.11.2024 - 22:34 Uhr

Auch wenn die Stadtbibliothek beim Pariser Platz längst eingekastelt ist, stach sie am Mittwochabend hervor. Das lag an der Farbe: Der von dem koreanischen Architekten Eun Young Yi entworfene Bücherwürfel erstrahlte von 19 bis 21.30 Uhr in blau – der Farbe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Weltweit werden am 20. November markante Gebäude in blau getaucht als Zeichen dafür, dass die in der UN-Kinderrechtskonvention niedergeschriebenen Kinderrechte universal gültig sind. In Deutschland beteiligten sich nach Angaben des Stadtpalais außer Stuttgart rund weitere 40 Städte und Gemeinden an der Aktion #Turntheworldblue.