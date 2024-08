Flip will in Metas Fußstapfen treten

Eine Riesenchance sieht das Stuttgarter Start-up Flip im angekündigten Aus für die Plattform „Workplace“ des Facebook-Mutterkonzerns Meta. Mit einem australischen Partner will es in die entstehende Lücke stoßen.

Andreas Müller 12.08.2024 - 14:02 Uhr

Als „schwarzer Schwan“ gilt im Wirtschaftsleben ein Ereignis, das völlig unerwartet eintritt und die Lage grundlegend verändert. Meistens zum Negativen, denn die untypisch gefärbten Vögel galten einst als Unheilsbringer. Einen „black-swan-event im Positiven“ erlebte in diesem Mai Benedikt Ilg, der Gründer und Chef des Stuttgarter Vorzeige-Start-Ups Flip. Das junge Unternehmen ist erfolgreich mit einer Smartphone-Plattform für Beschäftigte, die ihre Arbeit nicht an einem Bildschirmarbeitsplatz verrichten – so genannte Non-Desk-Worker, also beispielsweise Außendienstler oder Mitarbeiter in der Produktion.