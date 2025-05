Ein Jahr lang hat unsere Redaktion Porträts von Menschen aus Stuttgart veröffentlicht, die Opfer der NS-Diktatur geworden sind und denen ein Stolperstein gewidmet ist. Die in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Stolperstein-Initiativen entstandene Serie hat große Aufmerksamkeit gefunden, auch beim Caritas-Journalistenpreis.

Nun liegt druckfrisch das Magazin „Stuttgarter Stolpersteine“ vor – als weiteres Geschichtsmagazin unserer Zeitung nach dem Beispiel der „Stuttgart 1942“-Hefte. Auf 114 Seiten enthält es eine Auswahl der mehr als 50 Porträts, die Redakteurinnen und Redakteure im Rahmen der Stolperstein-Serie verfasst haben. Unterstützt wurde die Umsetzung des Magazins von der Volksbank Stuttgart. Bei einem Fototermin erhielten die Koordinatoren der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen, Ute Hechtfischer und Werner Schmidt, sowie Stefan Zeidler, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Stuttgart, jetzt die ersten Exemplare.

Lesen Sie auch

Das Magazin „Stuttgarter Stolpersteine“ ist vom 31. Mai an in Buchhandlungen sowie an Kiosken für den Preis von 14,90 Euro erhältlich. Es kann auch in unserem Online-Shop erworben werden unter: www.shop711.de