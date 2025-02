Die Spiele der Youth League waren bislang echte Highlights in der Saison der U-19-Junioren des VfB Stuttgart. Und das größte steht noch bevor: Am 11. Februar empfangen die Talente der Weiß-Roten den FC Liverpool. Nicht mehr dabei ist dann Elijah Scott.

Der 18-Jährige stand in allen sechs Youth-League-Spielen auf dem Feld, fünfmal gehörte er zur Startelf. Und da konnte er sich derart präsentieren, dass auch international Interesse am Abwehrtalent aufkam – das nun in einen Wechsel mündete.

Elijah Scott hat den VfB verlassen und spielt künftig für den italienischen Erstligisten US Lecce, womöglich erst einmal in der U20 des Clubs, die in der Nachwuchsliga Primavera 1 spielt. „Er sucht eine neue Herausforderung und will sich dort beweisen“, sagte am Samstag der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „wir wünschen ihm, dass ihm das gelingt.“

Scott, der am Montag 19 Jahre alt wird, hat in Italien einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, der eine Option für zwei weitere Spielzeiten enthält. Aber: Auch der VfB hat wohl eine Möglichkeit, den Innenverteidiger unter bestimmten Umständen zurück nach Stuttgart zu holen. Zunächst aber bekommt der Bundesligist eine Ablösesumme von rund 900 000 Euro. Scott war Ende Januar 2023 von der SG Sonnenhof Großaspach zum VfB gekommen.

Die A-Junioren sind derweil ohne Elijah Scott am Samstag in die Hauptrunde der U-19-Nachwuchsliga gestartet – und haben gegen Borussia Mönchengladbach 1:2 verloren.