Die französische Compagnie Käfig machte an diesem Wochenende in Ludwigsburg Lust auf mehr: Auch ohne Colours-Festival bringt der Sommer viel Tanz in die Region.
04.05.2026 - 15:23 Uhr
Wie beruhigend: Auch eine Hip-Hop-Tanzformation wie die französische Compagnie Käfig wird älter. 1996 hat sie der Choreograf Mourad Merzouki gegründet, drei Jahre später tanzte sie bereits auf Einladung der Schlossfestspiele in der Karlskaserne und war fortan häufiger Festivalgast, zuletzt bei Colours im Stuttgarter-Theaterhaus. Zum 30. Geburtstag kehrte sie nun zurück, brachte Grauhaarige zum Tanzen und machte mit der Erinnerung an frühere Festivals Lust auf das, was der Tanzsommer 2026 in der Region in Bewegung bringt.