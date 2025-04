Sie sind die Favoritinnen in Stuttgart – mit leichtem Vorteil für Aryna Sabalenka: Während es für das Tennis-Powerpaket aus Minsk bestens läuft, hadert die introvertierte Iga Swiatek ein wenig mit sich selbst.

Heiko Hinrichsen 14.04.2025 - 15:54 Uhr

Weil sie in ihrer Karriere lange Zeit nur den Weg nach oben kannte, hat Iga Swiatek in den vergangenen Monaten Neuland betreten. Denn es lief nicht so gut wie gewohnt für die Polin, die in Summe 75 Wochen die Weltrangliste angeführt hat – und die in Stuttgart 2022 und 2023 jeweils mit dem Turniersieg und dem Siegerauto davon gerauscht war.