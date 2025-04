Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart trifft von Montag an die internationale Weltspitze auf die deutschen Außenseiter. Jedes Alter ist dabei: Die Russin Mirra Andreeva ist 17, Tatjana Maria aus Bad Saulgau ist bereits 37 Jahre alt.

Vom 12. bis 21. April 2025 versammelt sich die weibliche Elite zum Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena. Seit 1978 gilt ein Turniersieg als Statement im internationalen Damen-Tennis. Was einst klein in der Tennishalle im Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem der renommiertesten Hallenturniere der WTA-Tour entwickelt. 2006 folgte der Umzug nach Stuttgart.

Die Siegerinnen dürfen sich nicht nur über wertvolle Weltranglistenpunkte freuen, sondern auch über einen Preis der besonderen Art: einen Luxuswagen vom Hauptsponsor, diesmal ein vollelektrischer Porsche Macan Turbo. Das Siegerauto genießt in der Szene Kultstatus.

Ein erstklassiges Starterfeld

Von Samstag an rückt Stuttgart erneut in den Fokus der Tenniswelt – am Wochenende zunächst mit der Qualifikation. Acht Spielerinnen aus den Top 10 stehen diesmal im Hauptfeld, das am Montag beginnt. Damit ist das Turnier so stark besetzt wie kein anderes in der 500er-Kategorie.

Die Sandplatz-Dominatorin Iga Swiatek strebt nach ihren Triumphen von 2023 und 2024 nach einem erneuten Erfolg im Neckarpark. Auch die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka kommt mit dem klaren Ziel, endlich den Titel zu holen, der ihr dreimal im Finale entglitt. Auch das 17-jährige Megatalent Mirra Andreeva sowie die konstant aufspielende Jessica Pegula zählen zum engeren Kreis der Favoritinnen auf den Titel. Sie treffen auf viel Erfahrung – etwa auf die 37-jährige Tatjana Maria.

Das Turnier lebt nicht nur von den internationalen Stars. Nach einer erfolgreichen deutschen Ära mit Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges und Sabine Lisicki befinden sich die nationalen Tennis-Frauen aktuell allerdings in einem Tief – und sind nicht in der Weltspitze vertreten. Dennoch wollen vier deutsche Teilnehmerinnen in Stuttgart für frischen Wind sorgen: Durch Wildcards können sich Tatjana Maria und Co. im Hauptfeld vor heimischem Publikum mit der Weltelite messen.

Durch Wildcards können sich Tatjana Maria und Co. im Hauptfeld vor heimischem Publikum mit der Weltelite messen.