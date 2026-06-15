Stuttgarter Tennis-Zweitligist: Vaihingerinnen verpassen Aufstieg erneut knapp - was dem Team noch fehlt

Was wäre wenn? Damit will sich Michael Seibold, Trainer des Tennis-Zweitligisten TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr, eigentlich gar nicht beschäftigen. Doch hätte Marie Vogt einen ihrer vier Matchbälle im Tiebreak gegen die Tschechin Julie Struplova verwandelt, hätten die Vaihingerinnen die Begegnung gegen das Team von Tennis 65 Eschborn gewonnen. Damit wäre wohl am Ende nicht die Vizemeisterschaft, sondern sogar der Titel und der damit verbundene Aufstieg Realität geworden. „Man kann es nicht ändern. Sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt ja nichts. Wir sind stolz auf unsere Saison“, sagt Seibold.

Letztlich gab diese 3:6-Niederlage bei den Hessinnen den Ausschlag, dass die Vaihingerinnen auf dem zweiten Platz landeten. Zwei Punkte fehlten auf Meister Grün-Weiss Luitpoldpark München. „Wir hätten dann das bessere Matchverhältnis gehabt und wären verdient Meister geworden“, sagt Seibold.

So schrammen die Tennisfrauen erneut nur knapp am Aufstieg vorbei. Die Platzierungen der vergangenen vier Spielzeiten: Zweiter, Dritter, Zweiter, Zweiter. „Wir wissen jetzt, was wir besser machen müssen, um Erster zu werden“, sagt der Cheftrainer. Für Seibold ist klar: „Wir müssen über die gesamte Saison konstanter sein und dürfen das Spiel gegen Eschborn nicht verlieren. Es reicht nicht, nur 90 Prozent der Saison konstant zu sein."

Konstant war jedoch das Aufgebot, das die Vaihinger in diesem Jahr gestellt haben. Bis auf wenige Ausnahmen trat über die gesamte Saison immer das gleiche Aufgebot an. Dabei ragte keine Akteurin heraus. Nicht etwa, wegen schlechter Leistungen, sondern vielmehr, weil nahezu jede Spielerin eine hervorragende Bilanz vorweisen kann. „Das Team ist der Sieger. Jede Spielerin hat auf ihrer jeweiligen Position überzeugt“, bilanziert der Trainer. Michaela Bayerlova gewann sechs ihrer sieben Einzelduelle, Nina Radovanovic alle ihre vier, Velia Cervino Ruit vier ihrer fünf - ebenso wie Neuzugang Francesca Parcelli. Mit ihr habe man das „goldene Los“ gezogen, sagt Seibold. „Sie hat sich optimal eingefügt“, berichtet der Coach. Die 17-jährige Deutsche gewann zudem alle ihre fünf Doppelbegegnungen.

Auch mit dem Auftreten außerhalb des Tenniscourts ist Seibold zufrieden. Der Verein habe einen guten Eindruck hinterlassen. „Wir haben von allen eine super Unterstützung bei unseren Spielen bekommen. Der neue Vorstand war sehr aktiv und hat sich um vieles gekümmert“, berichtet Seibold.

Für die kommende Saison soll an wenigen Stellschrauben gedreht werden. Und vielleicht klappt es dann im fünften Anlauf mit dem Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus.