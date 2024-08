Um das Metropol ist lange gekämpft worden. Damit das Kulturdenkmal „zu einem der schönsten Kinos von Deutschland“ werden kann, hat der neue Betreiber viel investiert. Selbst der alte Balkon wird freigelegt. Jetzt steht der Termin für das Comeback fest.

Uwe Bogen 07.08.2024 - 12:48 Uhr

Zwei Jahre lang haben sich Demonstranten regelmäßig vor dem Metropolgebäude versammelt, um die Pläne der Eigentümer zu verhindern, aus dem Kulturdenkmal eine Boulderhalle zu machen. Auch die Politik plädierte mehrheitlich dafür, dass an diesem bedeutsamen historischen Ort nicht geklettert wird, sondern die kulturelle Nutzung erhalten bleibt. Es dauerte also, bis bei dem Fondsanbieter Union Investment eine Entscheidung zugunsten des Kinos fiel. Jetzt braucht auch der Umbau ein bisschen länger als zunächst geplant. Nur so lassen sich die hohen Ansprüche des neuen Mieters Heinz Lochmann und der Denkmalschützer erfüllen.