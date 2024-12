Sie galt als eines der größten Turntalente am Stützpunkt in Stuttgart. Nun aber zieht Meolie Jauch überraschend einen Schlussstrich mit gerade einmal 17 Jahren. Was steckt dahinter?

Dirk Preiß 19.12.2024 - 14:55 Uhr

Immer fröhlich, immer gut gelaunt. So ist das Bild, das Wegbegleiter von Meolie Jauch von der 17-Jährigen haben. Und so beschreibt sie sich auch selbst. Ganz aktuell: am Mittwochabend in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal. Da nennt sie sich eine „immer fröhliche, immer gut gelaunte Turnerin Meolie“. Und streicht in zwei langen Statements zugleich: das Wort „Turnerin“. Denn das will Meolie Jauch ab sofort nicht mehr sein.