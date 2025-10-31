Keine Stauffenberg-Vorlesung in diesem Jahr, dafür ein Neustart 2026. Die Stauffenberg-Gesellschaft sucht nach einem neuen Format und will junge Leute aktiv mit einbinden.
Der Termin hat seit 2004 seinen festen Platz im Jahreskalender des Hauses der Geschichte und der Stauffenberg-Gesellschaft: die Stauffenberg-Gedächtnisvorlesung im Weißen Saal des Neuen Schlosses. In zeitlicher Nähe zum Geburtstag des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 15. November traten dort einmal im Jahr Nachfahren von Männern und Frauen des Widerstands auf. Das Publikum erhielt jeweils Einblicke in das Familienleben und Denken nicht nur der Verschwörer des 20. Juli, sondern auch des Kreisauser Kreises und anderer Hitler-Gegner, die für ihren Widerstand meist mit dem Leben bezahlten.