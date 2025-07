Der Unterricht beginnt erst um 8.30 Uhr, aber in der Lernwerkstatt in Weilimdorf geht es schon eine halbe Stunde früher hoch her. Am Tischkicker liefern sich fünf Jungs ein umkämpftes Match. Roma-Mädchen in wallenden kunterbunten Röcken wuseln durch den Raum. Eine von ihnen, Vira, stellt wenig später eine halb volle Müsli-Schale auf den Rollwagen. Wer will, kann vor dem Unterricht frühstücken. Aber heute haben die wenigsten der 11- bis 15-Jährigen Hunger. Die Nacht in der Flüchtlingsunterkunft war sehr warm und wenig erholsam. Das erzählen sie später.