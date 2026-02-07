Seit 70 Jahren prägt der Fernsehturm die Silhouette der Landeshauptstadt. Seltsam, dass einige vor lauter Türmchen den Turm nicht sehen. Eine Glosse von Jan Sellner.
07.02.2026 - 07:00 Uhr
Wenige Dinge in der Landeshauptstadt sind über jeden Zweifel erhaben. Dazu zählt der Fernsehturm, der gewissermaßen schon von Natur aus über den Dingen steht. 217 Meter hoch. Eine Landmarke, ein Fingerzeig, ein großer Wurf, den Stuttgart dem Baumeister Fritz Leonhardt zu verdanken hat. Und auch wenn es anderswo längst höhere Türme gibt, so dürfen wir den in nur 20 Monaten Bauzeit errichteten Stahl-Beton-Lulatsch doch als Turm der Türme rühmen. Leonhardts Konstruktion war stilbildend und weltweit wegweisend. Der Fernsehturm – er ist ikonisch.