Der Rot- und Schwarzwildpark beherbergt ein großartiges Tierreich aus „Urweltreliktarten“. Das Wissen darum lässt einen den Wald bewusster sehen. Ein Kommentar von Jan Sellner.
„Tiere gehen immer“, lautet ein beliebter Spruch in Redaktionen. Damit ist gemeint, dass Tiergeschichten eine große Leserschaft finden. Und das stimmt häufig ja auch, wenn man daran denkt, welche Aufmerksamkeit beispielsweise Leuze-Kater Lucky erfährt, der inzwischen das Mineralbad gewechselt hat und ein überzeugter Berg-Kater geworden ist (dazu demnächst mehr). Oder wenn wir an Geschichten aus dem Tierheim denken, die von Tieren handeln, die leider gar nicht lucky sind. Oder an die vielen Nachrichten aus der Wilhelma – erfreuliche, wie der Ankunft des persischen Leopardenkaters Khal, und traurige, wie der Tod des Koala-Weibchens Scarborough und der Jung-Koalas Jimbelung und Borobo.