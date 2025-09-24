Keine Feier ohne Bilder: So viele Daten wie nie werden ab Freitag auf dem Wasen übertragen, schätzen die Mobilfunkanbieter. Doch was tun sie, damit die Übertragung stabil ist?
24.09.2025 - 05:00 Uhr
Wenn in den acht Festzelten auf dem Cannstatter Wasen die Post abgeht, steigt auch das Bedürfnis, die gute Laune zu teilen. Bilder posten, ein Videoanruf oder gleich mal minutenlang streamen, wie sich Zeltnachbarn und andere Besucher in Stimmung bringen. Auf Events wie diesen schießt die Menge der mobil übertragenen Daten in die Höhe. Damit die Netze nicht zusammenbrechen, haben die Mobilfunker vor dem Auftakt Volksfestes an diesem Freitag gut vorgesorgt.