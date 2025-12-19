Stuttgarter Weihnachtsmärchen Wer ist Schwalbe, der Obdachlose mit dem großen Herz?
Er hat von seinem Flaschenpfand 200 Euro für alleinerziehende Mütter gespendet. Eine Begegnung mit Schwalbe, dem selbstlosen Spender.
Seit fast 35 Jahren lebt der Mann auf der Straße. Er ist quer durch die Republik gereist. Mittlerweile fühlt er sich in Stuttgart heimisch, schläft im Winter in einem Parkhaus in der Innenstadt und im Sommer im Unteren Schlossgarten.