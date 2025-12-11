Seit 60 Jahren ist Adolf Weeber eine feste Größe auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Der 85-Jährige vereint Tradition und Innovation – und hat eine besondere Spezialität im Gepäck.
Wer über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt schlendert, kommt an einem Stand nicht vorbei: dort, wo der Duft von heißem Fettgebäck und warmen Getränken in der Luft liegt – und wo ein Mann steht, der wie kaum ein anderer mit diesem Ort verbunden ist. Adolf Weeber, inzwischen 85 Jahre alt, gehört zu den ältesten Beschickern des gesamten Markts. Seit rund 60 Jahren ist er hier selbstständig – und eigentlich noch viel länger, denn seine allerersten Schritte auf dem Weihnachtsmarkt machte er schon als kleiner Junge kurz nach dem Krieg.