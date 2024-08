In 16 der 23 Stuttgarter Stadtbezirke wird Wein angebaut – und beim Weindorf werden die regionalen Tropfen gefeiert. Bald ist es wieder soweit. Fragen und Antworten zum beliebten Fest im Überblick.

Immer wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, die Tage kürzer werden, steigt eins der beliebtesten Feste der Stuttgarter und Stuttgarterinnen: das Weindorf. In diesem Jahr wird bereits zum 48. Mal gefeiert, gefachsimpelt, gegessen – und natürlich das ein oder andere Viertele geschlotzt.

Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen:

Lesen Sie auch

Wann beginnt das Stuttgarter Weindorf – und wie lange geht es?

Los geht es in diesem Jahr am Mittwoch, 28. August 2024 um 19 Uhr. Elf Tage lang wird anschließend gefeiert. Am 8. September – einem Sonntag – geht das Weindorf dann zu Ende.

Öffnungszeiten: Wie lange hat das Stuttgarter Weindorf geöffnet?

Ruhetage gibt es nicht, das Fest ist täglich geöffnet und zwar von 11.30 Uhr bis 23 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag können Besucherinnen und Besucher auch noch ein bisschen länger „hocken“. An diesen Tagen geht das Weindorf bis Mitternacht.

Unsere Empfehlung für Sie Weindorf Stuttgart Es wird bald wieder länger gefeiert Auch ohne die segensreiche Hilfe des hiesigen Weins haben die Stadträte im Sinne der Wirte entschieden: Das Weindorf Stuttgart wird in den Jahren 2025 und 2026 länger dauern.

Kostet das Weindorf Eintritt?

Nein, der Besuch ist kostenlos.

Wie viele Wirtinnen und Wirte?

Insgesamt 31 Wirtinnen und Wirte haben ihre Lauben auf dem Markt- und Schillerplatz und in der Kirchstraße aufgebaut. Viele von ihnen sind nicht zum ersten Mal dabei. Neben Weingütern, Bars und Restaurants finden sich auch einige Jungwinzer aus der Region. Die Gastgeber im Überblick:

BW Bank Kulturlaube (Pro Stuttgart e.V.)

Alte Kanzlei

Gasthaus Bären

Currles Dreimädelhaus

Fritzle

Inge’s Laube

Sitt Wein

Obertürkheimer Weinlaube

Rauschenberger’s Weinlaube

Der Rote Hirsch

Schillers Mitte

Zur Weindorfwirtin

Schmücker’s OX

Sonja Merz

Spelunkerei

Stadt-Laube

Stäffelesrutscher

Ratskeller

Süße Laube

VfB Stuttgart

Vis-à-Vis

Weinbar Romy

Weinfactum

Weingut der Stadt Stuttgart

Wein-Moment

Winzerlaube am Weinbrunnen

Wiener Mandeln Benda (Süßigkeiten)

Wölfle – Mandelbrennerei Stuttgart (Süßigkeiten)

Zur Zaißerei

Zum Schluckspecht

Zum Zullo

Zur Linde

Weinstube Zwiebel

Wie sich die Stände in der Innenstadt verteilen, ist hier verzeichnet.

Sollte man auf dem Weindorf reservieren?

Besonders am Wochenende und in den Abendstunden ist das durchaus ratsam. Einige Lauben sind teils schon Tage im voraus ausgebucht – einige Wirte weisen explizit daraufhin. Die Reservierungen sind online oder telefonisch möglich.

Deftig und schwäbisch: das Essensangebot auf dem Weindorf Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Was gibt es zu Essen auf dem Weindorf?

In erster Linie Deftiges aus dem Ländle: Auf den Speisekarten, die von Laube zu Laube variieren, stehen schwäbische Spezialitäten wie Kässpätzle, Maultaschen, Schupfnudeln mit Sauerkraut und vieles mehr. Die meisten Lauben bieten auch vegetarische Alternativen an.

Welche Weine werden ausgeschenkt?

Regionale Weine sind Programm beim Stuttgarter Weindorf: von Trollinger über Spätburgunder bis Riesling. Insgesamt stehen mehr als 500 Weine zur Auswahl. Auch Tropfen ohne Alkohol gehören mittlerweile (wie selbstverständlich) dazu.

Um die 500 verschiedene Weine können auf dem Stuttgarter Weindorf verkostet werden. Foto: Archiv/Lichtgut//Ferdinando Iannone

Gibt es besondere Events rund um das Weindorf 2024?

Ja. Zu den Highlights gehört wie in jedem Jahr das Traubenpressen auf der Treppe vor dem Stuttgarter Rathaus. Es findet am Dienstag, 3. September (ab 19 Uhr) statt. Ansonsten gibt es einen bunten Strauss an Programmpunkten: von der Weinprobe, über Musik und Talkformate bis hin zur politischen Kundgebung. Wer nicht genug bekommt: Im Club Schräglage geht es donnerstags (ab 22 Uhr), freitags und samstags (ab 23 Uhr) bei einer Afterparty weiter.

Auch für Familien wollen die Organisatoren etwas bieten: An den „Familiensonntagen“ (1. und 8. September) gibt es beispielsweise eine Maskottchenparade, Kinderschminken, Märchenerzähler sowie Sport- und Spielangebot.

Was gibt es Neues beim Weindorf?

Das „analoge“ Weindorf wird in diesem Jahr erstmals ein Stück digital. In der App „UpVisit“ können Besucher unter anderem Informationen zum Programm und den Angeboten der Wirte abrufen – beispielsweise, bei welcher Laube Vegetarier fündig werden. Die App kann man im Google-Playstore und im Apple-Store herunterladen.