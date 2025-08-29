Die Aufregung ist groß. Bietet Dario Orec an seinem Bären tatsächlich nur einen günstigeren Mittagstisch für Pensionäre an. Schauen Rentner in die Röhre?
29.08.2025 - 06:00 Uhr
Es ist wie immer. Man muss schwätzen mit den Leuten. Dann löst sich manches Missverständnis in Wohlgefallen auf. Doch einen Rentner erboste ein Schild an der Laube Zum Bären auf dem Marktplatz so sehr, dass er voller Rage nach Hause ging und einen Leserbrief an unsere Zeitung formulierte. Doch was ist denn nun auf dem Schild zu lesen?