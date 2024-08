Der Stuttgarter Marktplatz ist am Samstagnachmittag gut besucht. Zwölf Lauben sind allein über diesen Platz verteilt, die Kirchstraße entlang und auf dem Schillerplatz stehen Dutzende Weitere. Es riecht deftig nach Wurst, Maultaschen und Käsespätzle. Das 48. Stuttgarter Weindorf ist in vollem Gange. Die Sonne scheint erbarmungslos vom blauen Himmel herunter. Bei den Besuchern sorgt das für gute Laune, für die Gastronomen macht es die Arbeit noch ein Stück schweißtreibender.

Die richtige Planung macht den Unterschied

„Vergangenes Jahr kam der Wein manchmal nicht kühl genug bei den Gästen an, weil unser Kühlhaus nicht groß genug war“, sagt Dario Orec, Inhaber des Gasthaus Bären, mit dem er nun schon zum fünften Mal auf dem Weindorf vertreten ist. Damit in diesem Jahr sämtliche Speisen und Getränke die richtige Temperatur haben, hat er eigens ein neues, größeres Kühlhaus bauen lassen.

So soll den Gästen der ideale Aufenthalt ermöglicht werden. Dafür müssen alle Vorgänge reibungslos funktionieren, betont der Gastronom: „Während des Weindorfs haben wir keine Möglichkeit, zu reagieren.“ Sollte also etwas schlecht geplant worden sein, müsse das Team die gesamten zwölf Tage damit leben. Um das zu vermeiden, beginnt die Vorbereitung auf das Weindorf schon sehr früh. Bereits im Mai werden die ersten Bewerbungsgespräche geführt, denn gutes Personal zu finden sei heutzutage gar nicht so leicht, so Dario Orec.

Aufbau innerhalb von zwei Tagen

Rund 30 Menschen arbeiten in der Laube 31 für das Gasthaus Bären. Sie sind konstant auf den Beinen, laufen vom hinteren, abgeschirmten Bereich, in dem sich die Küche und die Kühlräume befinden, nach vorne zu den Gästen. Die sitzen auf bequemen Holzbänken unter Lichterketten. An einer Wand blickt man durch Fenster auf ein riesiges Panorama Stuttgarts, das der Inhaber extra dafür hat anfertigen lassen.

Damit die Besucherinnen und Besucher so gemütlich in der Laube sitzen können, arbeitet ein zwölfköpfiges Team zwei Tage auf Hochtouren. „Das Gestell der Laube wird gestellt, aber den Rest machen wir“, erklärt Dario Orec. Seinem Team bleibt ein Tag, um drei Lastwagen auszuräumen und deren Inhalte, wie etwa die Bänke und Tische, in die Laube einzubauen. Dann folgt ein weiterer Tag, an dem die Kühlhäuser und Kühlschränke bestückt werden und letzte Hand angelegt wird. Am Tag darauf beginnt das Weindorf.

Die Abläufe müssen stimmen

„Das Weindorf ist eine sehr stressige Veranstaltung“, sagt Dario Orec und wirkt dabei wie die Ruhe selbst. Er und sein Team servieren schwäbische Tapas, von denen an einem Abend gerne mal mehr als 1000 Teller über die Theke gehen. „Wir machen alles selbst, ohne künstliche Bindemittel“, betont er.

Damit das funktioniert, müssen die Abläufe stimmen. Die Köche sind hochfokussiert, sobald wieder einer der kleinen Teller fertig ist, läuten sie eine Klingel. Nach wenigen Sekunden erscheint einer der Kellner, klar erkennbar an den identischen Shirts mit der Aufschrift „Bärenbande“, und holt das Gericht ab. Es ist heiß in der kleinen Containerküche, in der jeder Millimeter Platz zählt.

Sie wird als Ganzes in die Laube eingebaut, was das Reinigen und Austauschen von kaputten Teilen erleichtert. Auch hier geht es um Effizienz und Optimierung. „Jede Steckdose hat eine eigene Sicherung“, erklärt der Inhaber des Gasthauses. Dadurch wisse man sofort, um welche Sicherung es sich handelt, sollte beispielsweise eine Herdplatte ausfallen. Nach dem Weindorf kommt die Containerküche in eine Lagerhalle, wo sie bis zum nächsten Sommer bleibt.

Sein Küchenteam sei seit dem ersten Weindorf des Gasthauses mit dabei, sagt Dario Orec mit Stolz in der Stimme. Die Verbesserungen der Abläufe in den vergangenen Jahren sei auch ihnen und der guten Kommunikation im Team zu verdanken. „Wenn es mal besonders stressig ist, frage ich danach, woran es gelegen hat“, so der Inhaber.

Nur so könne sichergestellt werden, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Erfolgreich sind sie mit ihrem Konzept schon jetzt – für diesen Abend gibt es bei ihnen so gut wie keine Plätze mehr. Die Gäste bekommen derweil nichts mit vom schweißtreibenden Aufwand hinter den Kulissen. Sie genießen nur das deftig schwäbische Essen und das Wetter.