Stuttgarter Weindorf Das Weindorf ist verstaubt? Schluss mit den Klischees!
Henkelglas, Trollinger mit Lemberger und Schunkelpublikum: Über das Stuttgarter Weindorf gibt es immer noch falsche Vorstellungen, obwohl längst alles ganz anders ist.
Die Kollegin war sich ihrer Sache bei der Besprechung ziemlich sicher: Das Stuttgarter Weindorf sei doch eine verstaubte Sache, eine Veranstaltung aus einer vergangenen Epoche. Schwäbelndes Volkstum auf einem rustikalen Fest. Was uns einmal mehr beweist: Nichts, aber auch gar nichts hält sich hartnäckiger als ein lausiges Vorurteil! Es hat sich vielmehr auch dieses Jahr wieder gezeigt, dass der Wandel in vollem Gange ist. Deshalb muss an dieser Stelle dringend mit ein paar Klischees über das Stuttgarter Weindorf aufgeräumt werden.