Sommelière und Kabi-Weinbar-Macherin Gabriela Predatsch hat die alkoholfreien Wein-Alternativen auf dem Stuttgarter Weindorf getestet. Was schmeckt wie Traubensaft und was kann was?
Nicht jeder, der aufs Stuttgarter Weindorf geht, möchte oder kann Alkohol konsumieren. Ob schwanger, Fahrer oder einfach nicht an Alkohol interessiert – die Gründe sind vielfältig, das Thema ist Trend. Der Weinkonsum in Deutschland ist rückläufig – vor allem unter jungen Menschen. „Das ist auch in der Gastronomie ein sehr großes Thema“, sagt Sommelière Gabriela Predatsch und weist auf die alkoholfreien Menübegleitungen und raffinierten alkoholfreien Getränkealternativen hin, die zunehmend auf die Karten der Restaurants wandern. Wo Nachfrage ist, ist auch ein Angebot. Doch wie sieht das alkoholfreie Wein-Angebot auf dem Stuttgarter Weindorf aus, wo der Wein die Hauptrolle spielt?