Es war eine Begegnung der ungewöhnlichen Art und zweier Welten. Eine Instagram-Berühmtheit und die First Lady plauderten beim Weindorf-Treff.
27.08.2025 - 19:46 Uhr
Es ist ein Geheimnis. Psst! Sollte es also einen Leser namens Winfried Kretschmann geben, wird er gebeten diesen Absatz zu überspringen. Denn seine Frau Gerlinde Kretschmann hat beim Weindorf-Treff vom SWR, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung in der Kulturlaube verraten, was sie plant, wenn ihr Winfried sein Amt als Ministerpräsident abgegeben hat. Dann wird gewandert. Wohin? Auch da gibt es gewisse Vorstellungen, doch die wollte sie tatsächlich nicht verraten. Offenbar vermutete sie eine gewisse Plauderfreude bei der Zuschauerschar.