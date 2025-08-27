Es war eine Begegnung der ungewöhnlichen Art und zweier Welten. Eine Instagram-Berühmtheit und die First Lady plauderten beim Weindorf-Treff.

Es ist ein Geheimnis. Psst! Sollte es also einen Leser namens Winfried Kretschmann geben, wird er gebeten diesen Absatz zu überspringen. Denn seine Frau Gerlinde Kretschmann hat beim Weindorf-Treff vom SWR, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung in der Kulturlaube verraten, was sie plant, wenn ihr Winfried sein Amt als Ministerpräsident abgegeben hat. Dann wird gewandert. Wohin? Auch da gibt es gewisse Vorstellungen, doch die wollte sie tatsächlich nicht verraten. Offenbar vermutete sie eine gewisse Plauderfreude bei der Zuschauerschar.

Sie bloggt über Essen und Reisen: Yules. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski Tipps könnte sie sich eigentlich holen bei der Reise- und Foodbloggerin Yules. Die finanziert ihr Leben damit, den Menschen via Instagram und Tik Tok zu zeigen, wo sie essen gehen und wohin sie reisen könnten. Gerne auch verbrämt als „Geheimtipps“, so wie kürzlich, genau, „drei Geheimtipps“ auf Mallorca. Schön dort. Aber eher schwer zu erreichen mit dem 60 Jahre alten Wohnwagen der Kretschmanns. Nicht nur deshalb kommen Yuels und Gerlinde Kretschmann da nicht zusammen. Auf die Frage, ob sie zum Essen gehen und Reisen planen auf Internet-Tipps setze, sagte Kretschmann schlicht: „Nein!“ Und ob sie das beabsichtige zu ändern? „Nein!“

Doch die Zielgruppe von Yules war auch auf der Bühne. Schauspieler Helmut Zierl und die Württembergische Weinkönigin Kim Weißflog waren krank geworden, deshalb gesellte sich erneut Weinprinzessin Ines Pfeiffer zu den Moderatoren Diana Hörger und Tom Hörner. Und Pfeiffer „folgt natürlich Yules“. So wie 400 000 andere Menschen auf Tik Tok. Und zwar nicht wegen Mallorca. Sondern weil sie sich Anregung erhofft beim Ausgehen in Stuttgart. Dort hat auch Yules’ Karriere begonnen. Als sie essen war im Casa del Consumo im Alten Landtag im Heusteigviertel und ein Video drehte und hochlud, schauten plötzlich Hunderttausende zu. Da merkte sie, darauf lässt sich eine Existenz gründen.

Der vorgebliche Traumberuf Influencerin ist aber einer, der rund um die Uhr die ganze Frau erfordert. „Der Job fängt an und hört nicht wieder auf“, sagt sie und für sie gilt, was sie über Restaurants sagt: „Wenn es nur Hype ist und keine Qualität, dann hält sich das nicht!“ Die Gefolgschaft will ständig unterhalten und informiert werden, ansonsten macht das jemand anders.

Den Job von Winfried Kretschmann macht bald auch jemand anders. Ob es nun der Hagel wird oder der Özdemir sei mal dahingestellt, der Kretschmann macht jedenfalls Schluss nach 15 Jahren. Und dann muss sich seine Frau auch nicht mehr der ungeliebten Titulierungen wie „First Lady“ oder Landesmutter“ erwehren, dann heißt sie wieder so wie es ihr am liebsten ist: „Frau Kretschmann!“ Was sie allerdings vermissen werde: „Das mir jemand die Tür aufmacht und hinter mir wieder zumacht!“ Man darf das als kleinen Wink an ihren Mann verstehen.

Also Tür aufhalten, ganz wichtig. Was gar nicht geht, ist ihr lauwarmen Rotwein servieren. Da wird sie resolut. Da hat sie dem Wirt gesagt, sie habe keinen Glühwein bestellt. Und als der eilfertig Eiswürfel brachte, „habe ich die ihm vor die Füße geknallt“! Eiswürfel im Wein, wo kommt man da hin. Heidenei!, um es mit ihrem schwäbischen Lieblingswort zu sagen. Ines Pfeiffer hatte ja schon in der Runde am Dienstag verraten, um Wein zu kühlen, eigneten sich tiefgefrorene Trauben am besten. Nun findet Frau Kretschmann, dass sie eher selten Trauben in der „G’friere“ habe und empfiehlt stattdessen geschlossene gefrorene Kugeln, die keine Flüssigkeit abgeben.

Da sich auch Yules sich von Berufs wegen mit Wein auskennt, gebar die Runde die Idee, die Gäste könnten sich doch als Weinkönigin bewerben. Man müsse da „nur“ gut präsentieren können, ein bisschen was über Wein wissen, sagte Pfeiffer. Und dann bekommt man ein Diadem und den Wein bei Verkostungen umsonst. Ein Argument für Schwaben. Ein gewichtiges. Doch Gerlinde Kretschmann muss erst mal peu á peu ihre anderen Ehrenämter abgeben, und zunächst einmal will sie ja wandern gehen. Wohin? das wird nicht verraten.

Ebenso geheim sind die Umstände, unter denen Yules den Sänger Ed Sheeran nach dessen Konzert in der MHP-Arena mit der Kamera zum Maultaschen essen im Platzhirsch begleiten durfte. Wie sie in Kontakt kam zu dem Weltstar mag sie nicht verraten. Darüber schwieg sie sich aus. Auch wenn sie sonst vieles mit der Welt teilt. Das bleibt ein Geheimnis. Psst!

