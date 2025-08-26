Was wäre Schülern erspart geblieben, hätten ihre Mathelehrer verinnerlicht, was Professor Timm Sigg beim Weindorf-Treff gelassen ausspricht: Man braucht Mathe nicht fürs Leben.
26.08.2025 - 20:00 Uhr
Sie ist eine Weinprinzessin und kommt aus dem heiligen Korntal. Alleine das ist schon ein Widerspruch in sich. Doch Ines Pfeiffer mit drei f bringt gerne Welten zusammen. Gut, mit der Mathematik hatte es sie auch nicht so. Beim Abi wettete sie mit ihrem Lehrer, wenn sie mehr als einen Punkt schreibe, bekomme sie einen Kasten Bier. Es wurden zwei. Dieser Erfolg brachte sie aber der Mathematik nicht näher, erzählte sie beim Weindorftreff des SWR und von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten auf der Bühne der Kulturlaube beim Weindorf.