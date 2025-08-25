Die Jägerlaube by Easy Street will auf dem Stuttgarter Weindorf mit hochwertigen Angeboten punkten. Darunter unter anderem: ein 85 Euro teures Fleisch.
Der Schwabe ist inzwischen ja so manches gewohnt, in der Stuttgarter Gastronomie zum Beispiel Rostbratenpreise von bis zu 40 Euro. Aber 85 Euro für sein liebstes Stück Fleisch – da wird er vielleicht zweimal schlucken müssen. Das jedenfalls wird ihm jetzt auf dem Weindorf geboten, aber dazu muss man wissen, dass es sich um „schwäbisches Wagyu“ handelt, um eine sehr exklusive Sache also. Manche kennen das stark marmorierte Fleisch mit seinem hohen Fettgehalt als eines der teuersten Lebensmittel der Welt, vor allem wenn die Rinder aus der japanischen Provinz Kobe stammen. Inzwischen aber werden sie auch außerhalb Japans gezüchtet, und somit kann man online Waguy-Rostbraten zum Einkaufspreis von 59,90 Euro für 200 Gramm erstehen.