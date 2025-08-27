Kürzlich ist das 49. Stuttgarter Weindorf im Herzen der Landeshauptstadt gestartet. Neigschmeckte oder Erstbesucher müssen sich erst mal orientieren – aber wie?

Wer vom Schlossplatz her das Stuttgarter Weindorf besucht, der findet schon mal eins: einen Lageplan vom Veranstalter Pro Stuttgart. An einem Bauzaun zwischen dem Restaurant Alte Kanzlei und dem Alten Schloss ist der Plan als großes Transparent aufgehängt. Dort sind die 34 Lauben und Stände alle mit Nummern versehen zu sehen. Was fehlt, ist ein Standort-Marker, der genau angibt auf der Karte, wo sich der Suchende befindet. Der Viertelesschlotzer darf sich aber an den anderen umliegenden Gebäuden, den beiden Museen, der Kirche sowie den Geschäftsnamen orientieren.

Vom Schlossplatz kommend gibt es einen Laubenplan vom Stuttgarter Weindorf. Foto: Iris Frey Sich vorher kundig zu machen, ist empfehlenswert, denn schnell verliert man den Überblick, wenn es womöglich im dichten Besucherstrom Richtung Laubendorf geht, wo rechts und links Tische und Bänke stehen, ausgeschenkt und serviert wird und vielleicht auch noch einige anderen Besucher dasselbe Ziel haben: ihre Laube zu finden.

Auf dem Weindorf nach oben schauen – zu ovalen Schildern

Schließlich sind die Lokalitäten nicht nur auf dem Schillerplatz, auch an der Stiftskirche vorbei auf der Kirchstraße Richtung Marktplatz zu finden. Auf den Plätzen ist auf den ersten Blick erst einmal ein Konglomerat an Ständen, die dicht an dicht nebeneinander aufgereiht stehen und sich nicht alle gleich voneinander unterscheiden. Doch zur Orientierung ist es ratsam, nach oben zu schauen. Denn: An den Lauben hängen einheitlich gestaltete ovale Schilder mit dem Namen der Betreiber und der Stand-Nummer.

Weindorf-Lauben haben Programmheft und Faltplan von Pro Stuttgart

Zudem gibt es an den meisten Lauben das offizielle Programmheft und den Faltplan von Pro Stuttgart oder auch das Weindorf-Brevierle mit Informationen über den Weinanbau bis hin zu schwäbischen Rezepten, Maultaschen bis Sauren Kutteln. Im Informationsheft von Pro Stuttgart ist auch ein detaillierter Lageplan mit umfassenden Informationen abgedruckt. Dort sind zudem auch die sieben Standorte für Toiletten aufgezeigt.

Auch eine Medizinische Versorgungsstation gibt es. „Sie wird durch das DRK bei der Stiftskirche betreut“, weiß Pauline Balzer von der Geschäftsstelle von Pro Stuttgart.

Zwischenstopp am Foto-Point zur Erinnerung ans Weindorf

Der Foto-Point auf dem Stuttgarter Weindorf für Erinnerungsbilder. Foto: Iris Frey

Natürlich ist ein Besuch beim Stuttgarter Weindorf auch ein Erinnerungsfoto Wert. Auch da gibt der Plan einen Standort-Vorschlag: Gegenüber des Alten Schlosses hinter der Alten Kanzlei gibt es einen Foto-Point. Dort ist ein Schild aufgestellt mit Durchguckmöglichkeiten. Und, wer dann noch gerade etwas Müll zu beseitigen hat, lernt gleich noch ein wichtiges Wort neben der „Kehrwoche“ auf Schwäbisch: Auf der Mülltonne nebendran steht „Kuddroimer“ – auf Hochdeutsch Abfalleimer.

Das Stuttgarter Weindorf ist noch bis zum 6. September geöffnet. Weitere Infos unter www.prostuttgart.de