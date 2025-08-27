Kürzlich ist das 49. Stuttgarter Weindorf im Herzen der Landeshauptstadt gestartet. Neigschmeckte oder Erstbesucher müssen sich erst mal orientieren – aber wie?
27.08.2025 - 11:00 Uhr
Wer vom Schlossplatz her das Stuttgarter Weindorf besucht, der findet schon mal eins: einen Lageplan vom Veranstalter Pro Stuttgart. An einem Bauzaun zwischen dem Restaurant Alte Kanzlei und dem Alten Schloss ist der Plan als großes Transparent aufgehängt. Dort sind die 34 Lauben und Stände alle mit Nummern versehen zu sehen. Was fehlt, ist ein Standort-Marker, der genau angibt auf der Karte, wo sich der Suchende befindet. Der Viertelesschlotzer darf sich aber an den anderen umliegenden Gebäuden, den beiden Museen, der Kirche sowie den Geschäftsnamen orientieren.