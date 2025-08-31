Der 85-Euro-Rostbraten auf dem Stuttgarter Weindorf sorgt für Furore. Das bodenständige Fest der Lauben ist aber kein Nobel-Event – es bleibt bei Käsespätzle statt Kaviar.
31.08.2025 - 14:58 Uhr
Das Weindorf hat sein Nobel-Etikett weg und findet dafür garantiert bundesweit mediale Beachtung. Das Corpus delicti für diese unzutreffende Pauschal-Kategorisierung wird in einer Laube am Marktplatz gerade für einen Gast serviert und tranchiert: Ein Rostbraten für 85 Euro vom Wagyu-Rind, gerühmt als das non plus ultra an Fleischqualität, ursprünglich in Japan zuhause, doch hier aus heimischer Zucht in Horb-Talheim stammend. Er sei, so der Herr, der nur seinen Vornamen Robert preisgibt, dafür eigens in die „Jägerlaube by Easy Street“ gekommen.