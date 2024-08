In einer neuen Sportart unter den Wolken breitet Klaus Renz, einer der erfolgreichsten Fallschirmspringer weltweit, seine Flügel aus: Der Stuttgarter wurde jetzt in Südtirol Champion der Drachenflug-Liga. Wir sprachen mit ihm über Unterschiede in der Luft.

Wenn Klaus Renz mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug abspringt, ist meist in 60 Sekunden bei einer Spitzengeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern alles schon wieder vorbei. „Du erlebst einen Rausch beim Absturz“, sagt er. Hängt der 56-Jährige aus Möhringen dagegen unter einem Drachen, schwebt er sanft und genießt den Ausblick „wie ein Vogel“. Manchmal kommt es vor, dass ein Geier neben ihm seine Kreise zieht, sich vielleicht ein bisschen wundert, aber den Erdenmenschen gewähren lässt.

Wie lange ein Drachenflug dauert und wo er endet, is blowing in the wind – hängt immer von der Thermik ab. „Das kann bis zu vier Stunden dauern“, berichtet Renz. Schwer beeindruckt ist er, wie die thermischen Aufwinde, also nichts anderes als Luft, 145 Kilo (sein Körpergewicht plus das Drachengewicht) tragen können.

Klaus Renz mit seiner Trophäe. Foto: www.klaus-renz.de

7800 Sprünge am Fallschirm hat der Extremsportler vom Aero-Club Stuttgart schon absolviert, etwa am Nordpol aus 4000 Metern bei minus 53 Grad oder im BASE-Jump vom Stuttgarter Fernsehturm, er holte sich Weltrekorde, trägt mehrere Titel, und will nun am Himmel noch Neues erleben. „Eigentlich wollte ich nur einmal von einem hohen Berg mit einem Hängegleiter, wie die Sportgeräte genannt werden, starten und das Gefühl des Schwebens erleben“, erzählt Klaus Renz, „aber es hat mich voll gepackt, diesen Sport zu erlernen und erfolgreich zu werden.“

Erfolgreich beim Saisonfinale in Südtirol

Weil Drachenflug sehr gefährlich ist, wollte er in Ruhe alles lernen. Es kommt immer darauf an, die richtige Entscheidung beim Dirigieren zu treffen, um nicht etwa auf einen Felsen zu knallen. Sechs Jahre lang hat Renz in dieser anderen Luftsportart trainiert, ohne dies an die große Glocke zu hängen. Nach 400 Drachenflügen sah er sich in der Lage, auch in dieser Disziplin bei einem Wettbewerb anzutreten. Die Deutsche Drachenliga, an der in dieser Saison mehr als 30 Piloten teilnahmen, traf sich an verschiedenen Wochenenden unter anderem in in Ruhpolding, Greifenburg / Kärnten sowie nun zum Saisonfinale am Kronplatz in Südirol.

„Als ich am letzten Wettbewerbstag im Endanflug auf meinen Zielpunkt war, musste ich ein paar Tränen verdrücken“, gesteht Klaus Renz, „ denn ich hatte etwas Unglaubliches in gerade mal sechs Jahren geschafft und wusste, dass der Gesamtsieg mir nicht mehr zu nehmen war.“ Für den Drachenfliegerclub Hohenneuffen, für den er startet, sicherte er nach 14 Wertungsdurchgängen den Gesamtsieg und ist nun Champion der Drachenflug-Liga 2024.