2024 war in Stuttgart wieder viel zu warm, aber eine Spur milder als das Rekordjahr zuvor. Anders als im Umland verursachte der viele Regen im Frühsommer nur überschaubare Schäden.

Jürgen Löhle 02.01.2025 - 15:57 Uhr

Es ist schon so eine Sache mit dem gefühlten Wetter. Extreme Hitze, Dürre und dann wieder Starkregen mit Hochwasser – wir kennen das da ja alles aus den vergangenen Jahren. Auch immer wieder bei uns in der Region. Und dann ging das Jahr 2024 mit friedlichem Winterwetter vom Feinsten zu Ende. Schnee gab es zwar nicht, aber nach den Feiertagen oft blauen Himmel nach Nebel und klare Luft. Dazu Frost, der sogar die Seen ein wenig anfrieren ließ. Zum Schlittschuhfahren reichte es zwar nicht, trotzdem gab es kleine Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine natürliche Eisfläche sahen. Da wärmte man sich nun die Hände am Glühwein, und der Klimawandel war irgendwie weit weg.