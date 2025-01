Es gab Zeiten, da traf man sich auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt in sogenannten Übergangsjacken und orderte lieber ein Bier auf die Hand als Glühwein, der einfach nicht zu Temperaturen so um die 15 Grad passen wollte. Dazu brach regelmäßig der Markt für Schneeschaufeln und Rodel ein. Und es ging noch toller: An Silvester 2013 wurden in Stuttgart 19,1 Grad gemessen, mehr als an jedem anderen Dezembertag seit Beginn der Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 1951.

Fast kein Niederschlag im Dezember, schon gar kein Schnee. Foto: StZN/Yann Lange

Auch der vergangene Dezember präsentierte sich in Stuttgart nicht besonders winterlich. Zumindest nicht, was Schnee angeht. Die Ausbeute wie so oft – null Komma null. Dazu die 14. nicht weißen Weihnachten nacheinander, auch so ein trauriger Rekord. Aber eigentlich war der erste Wintermonat gar nicht so weit weg von normal. Vor allem bei der Temperatur: „Mit 2,9 Grad im Schnitt war der Dezember gerade 0,1 Grad milder als das langjährige Mittel“, sagt DWD-Meteorologe Pfaffenzeller. Und es gab sogar immer mal wieder Frost, besonders Richtung Jahreswechsel mit bis zu minus 5,2 Grad am 29. Dezember. Das fühlte sich dann schon nach Winter an und freute alle Hundebesitzer, deren Fellnasen auf den durchgefrorenen Wegen nicht dreckig wurden.

Aber, wie gesagt, es fehlte der Schnee. Wie überhaupt Niederschlag. Nur gut 29 Liter Regen pro Quadratmeter sind gerade mal 54 Prozent eines durchschnittlichen Dezembers. Dafür gab es mehr Sonnenstrahlen (107 Prozent). Am zweiten Weihnachtsfeiertag sogar 7,6 Stunden, mehr geht bei dem tiefen Sonnenstand nicht. Jetzt warten viele, ob es doch ein wenig Winter wird. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nach Schmuddelwetter mit immer mal wieder Schneeregen scheinen die Temperaturen vom 7. Januar an so weit zu sinken, dass Niederschlag in Stuttgarts Tallagen als Schnee fallen könnte.