 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern

Stuttgarter Wilhelma Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern

Stuttgarter Wilhelma: Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern
1
Koala-Weibchen Scarborough ist in der Wilhelma an Blutarmut gestorben. Foto: Lisa-Marie Grimmer/Wilhelma Stuttgart

Der Tod von Koala-Weibchen Scarborough erschüttert die Wilhelma. Der Stuttgarter Zoo hat erste Konsequenzen umgesetzt. Welche?

Lokales: Iris Frey (if)

Das sieben Jahre alte Koala-Weibchen Scarborough musste am 29. Januar eingeschläfert werden. Der gesundheitliche Zustand des Tiers hatte sich stark verschlechtert. Dem pathologischen Befund nach litt es an einer schweren Anämie (Blutarmut). Woher diese kam, ist unklar. Außerdem hatten Tierärzte in Lunge, Leber und Niere des Weibchens das Bakterium Bordetella gefunden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Wilhelma: Erneuter Todesfall in Australienwelt: Koala-Weibchen eingeschläfert

Stuttgarter Wilhelma Erneuter Todesfall in Australienwelt: Koala-Weibchen eingeschläfert

Erneuter Verlust im Koala-Gehege der Wilhelma: Ein Weibchen leidet an Anämie und Bakterienbefall, es muss eingeschläfert werden. Was steckt hinter den Todesfällen in der Australienwelt?

Einen Zusammenhang mit der Geburt des Jungstiers Borobi im Sommer 2024 und der Folgen der Erkrankung sieht der Zoo nicht, wie Sprecher Birger Meierjohann auf Nachfrage mitteilt. Ob die Bordetellen-Erreger, die bei dem Tier nachgewiesen worden sind, auch an der Blutarmut beteiligt sein könnten, darüber will die Wilhelma nicht spekulieren. Der Stuttgarter Zoo, der seit 2023 Koalas in der extra gebauten Terra Australis hält, steht auch im Austausch mit anderen Zoos und Experten. Noch ist unklar, ob so eine Blutarmut auch bei anderen Koalas in Europa schon aufgetreten ist.

Erste Impfungen bei den Koalas sind erfolgt

Die Wilhelma hat erste Konsequenzen aus den tödlichen Atemwegserkrankungen der Koala-Jungtiere Jimbelung und Borobo gezogen. Alle verbleibenden Tiere sind inzwischen geimpft worden, wie der Sprecher auf Nachfrage mitteilt. Beim Jungtier von Auburn, welches im Sommer vergangenen Jahres geboren ist und derzeit ab und zu aus dem Beutel heraus schaut, soll die erste Impfung im Frühsommer erfolgen. Künftig soll es regelmäßig alle sechs Monate Impfungen gegen Bordetellen geben. Den übrigen Koalas, dem Weibchen Auburn, ihrem Joey sowie den beiden Männchen Navy und Aero gehe es gut. Tests auf Bordetellen seien bei allen negativ gewesen. Die Bordetellen sind für die Lungenentzündung respektive Atemwegserkrankung der beiden Jungtiere verantwortlich gewesen. Dies hatte zum Tod der beiden Tiere geführt.

Spezialfirma entwickelt Impfstoff für Wilhelma-Koalas

Der aktuelle Impfstoff für die Koalas stamme aus der Veterinärmedizin. Zudem werde derzeit von einer Spezialfirma ein weiterer spezifischer Impfstoff entwickelt, der ganz genau auf den Bakterienstamm ausgerichtet sei, der bei den in der Wilhelma verstorbenen Koalas nachgewiesen wurde.

Natürlich sei jeder Todesfall bei einer so selten gehaltenen Art sehr schmerzlich. Dennoch könne auch die sorgfältige Aufarbeitung jedes einzelnen leider sehr traurigen Falles helfen, wichtige tiermedizinische Erkenntnisse zu gewinnen, von denen sowohl die Koala-Populationen in zoologischen Haltungen als auch im Freiland profitieren könnten, sagt der Sprecher.

Seit 36 Jahren Zucht der bedrohten Koalas in Europa

Koalas sind in Australien stark gefährdet. Zu den Gründen gehören Zerstörung und Zersiedlung von Lebensräumen, etwa durch Straßen und Siedlungsbau, Buschbrände, Angriffe von Haushunden aber auch die natürlicherweise bei Koalas vorkommenden Krankheiten. Darum hält es auch die Wilhelma für wichtig, eine Reservepopulation in Zoos aufzubauen – nicht nur in Australien. Koalas werden seit über 36 Jahren erfolgreich in Europa gehalten, erklärt Meierjohann. „Die zoologischen Gärten leisten dabei wichtige Beiträge zu Forschung, Tiermedizin, Zuchtkoordination und zum Schutz dieser hoch spezialisierten Art.“

Weitere Themen

ASB-Kündigung in Stuttgart: Eine Entschuldigung reicht nicht: Die Kinder müssen wieder in die Schule

ASB-Kündigung in Stuttgart Eine Entschuldigung reicht nicht: Die Kinder müssen wieder in die Schule

Die Bürgermeisterinnen Isabel Fezer und Alexandra Sußmann haben sich gegenüber den Kindern entschuldigt, das ist nicht selbstverständlich. Aber Fragen bleiben. Unser Video-Kommentar.
Von Viola Volland
Armut in Stuttgart: Pläne? Schön wär’s – „Arbeitslosigkeit nimmt einem die Spontaneität im Leben“

Armut in Stuttgart Pläne? Schön wär’s – „Arbeitslosigkeit nimmt einem die Spontaneität im Leben“

In der Vesperkirche erzählen drei Menschen, was Leben in Armut, als Langzeitarbeitslose oder Asylbewerber bedeutet. Da kann ein Schulfüller schon zum Problem werden.
Von Hilke Lorenz
Serien-Hype in Stuttgart: „Heated-Rivalry“-Fans mieten Werbefläche am Pragsattel-Hochbunker

Serien-Hype in Stuttgart „Heated-Rivalry“-Fans mieten Werbefläche am Pragsattel-Hochbunker

Keine Serie sorgt gerade für mehr Buzz als „Heated Rivalry“. Die deutschen Fans haben sich für die Hauptdarsteller eine ganz besondere Aktion ausgedacht – und das in Stuttgart.
Von Theresa Schäfer
Buchempfehlungen zum Valentinstag: 15 queere Liebesromane, die wir am liebsten nochmal lesen würden

Buchempfehlungen zum Valentinstag 15 queere Liebesromane, die wir am liebsten nochmal lesen würden

Der Valentinstag steht vor der Tür. Doch ihr habt keine Lust auf ein Date, sondern wollt es euch lieber zuhause gemütlich machen? Hier sind unsere queeren Buchempfehlungen.
Von Sandra Belschner
Stuttgarter Wilhelma: Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern

Stuttgarter Wilhelma Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern

Der Tod von Koala-Weibchen Scarborough erschüttert die Wilhelma. Der Stuttgarter Zoo hat erste Konsequenzen umgesetzt. Welche?
Von Iris Frey
Neueröffnung in Stuttgart-West: Bike-Werkstatt ist zurück: Vertrautes Team unter neuer Flagge

Neueröffnung in Stuttgart-West Bike-Werkstatt ist zurück: Vertrautes Team unter neuer Flagge

Die Schließung der Bike-Werkstatt hat eine Lücke hinterlassen. In Stuttgart-West eröffnet nun ein neuer Reparaturladen – mit vertrauten Gesichtern und bekanntem Konzept.
Von Jonas Schöll
Flughafen Stuttgart: Streik: alle Lufthansa-Flüge am Donnerstag gestrichen

Flughafen Stuttgart Streik: alle Lufthansa-Flüge am Donnerstag gestrichen

Die Lufthansa ist mit verhältnismäßig wenigen Verbindungen am Stuttgarter Flughafen präsent. Aber auch diese sind vom Streik am Donnerstag betroffen.
Von Christian Milankovic
Ausgehen in Stuttgart: Henkersfest darf nicht mehr auf den Wilhelmsplatz zurück

Ausgehen in Stuttgart Henkersfest darf nicht mehr auf den Wilhelmsplatz zurück

Das Henkersfest muss in der Altstadt bleiben. Aus Sicherheitsgründen kann auch dieses Jahr nicht auf dem Wilhelmsplatz gefeiert werden.
Von Frank Rothfuß
Trauung vor der Wahl in Tübingen: Was Cem Özdemir zu seiner Hochzeit sagt? Nur einen Satz

Trauung vor der Wahl in Tübingen Was Cem Özdemir zu seiner Hochzeit sagt? Nur einen Satz

Während in der Landespolitik die Nachricht von seiner geplanten Hochzeit vor der Wahl für Gesprächsstoff sorgt, hält sich der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir demonstrativ zurück.
Von Uwe Bogen
Promi-Hochzeit im Wahlkampf: Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Promi-Hochzeit im Wahlkampf Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.
Von Uwe Bogen
Weitere Artikel zu Stuttgart Wilhelma Stuttgart-Bad Cannstatt Tod Impfung
 
 