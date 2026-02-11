Stuttgarter Wilhelma Dritter toter Koala: So will der Zoo weitere Todesfälle verhindern
Der Tod von Koala-Weibchen Scarborough erschüttert die Wilhelma. Der Stuttgarter Zoo hat erste Konsequenzen umgesetzt. Welche?
Das sieben Jahre alte Koala-Weibchen Scarborough musste am 29. Januar eingeschläfert werden. Der gesundheitliche Zustand des Tiers hatte sich stark verschlechtert. Dem pathologischen Befund nach litt es an einer schweren Anämie (Blutarmut). Woher diese kam, ist unklar. Außerdem hatten Tierärzte in Lunge, Leber und Niere des Weibchens das Bakterium Bordetella gefunden.