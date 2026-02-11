Erneuter Verlust im Koala-Gehege der Wilhelma: Ein Weibchen leidet an Anämie und Bakterienbefall, es muss eingeschläfert werden. Was steckt hinter den Todesfällen in der Australienwelt?
11.02.2026 - 11:27 Uhr
Trauer in der Stuttgarter Wilhelma: Dort musste ein Koala-Weibchen eingeschläfert werden, wie der Zoologisch-Botanische Garten mitteilte. Der gesundheitliche Zustand der sieben Jahre alten Scarborough habe sich stark verschlechtert. Dem pathologischen Befund nach litt das Tier an einer schweren Anämie (Blutarmut). Woher diese kam, ist unklar. Außerdem hatten Tierärzte in Lunge, Leber und Niere des Weibchens das Bakterium Bordetella gefunden.