Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten haben gegen den Trend weitere Leserinnen und Leser gewinnen können. Insgesamt erreichen sie inklusive der PLUS-Angebote 530 000 Menschen.

Die Gesamtreichweite der für den Werbemarkt relevanten Einheit Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten PLUS legt um rund 21 000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe, also fast vier Prozent, zu. Die Belegungseinheit Stuttgarter Zeitung Anzeigengemeinschaft PLUS inklusive der Göppinger Kreisnachrichten NWZ vergrößert sich auf 927 000 Leserinnen und Leser – ein Zuwachs von etwa 12 000 Menschen oder 1,1 Prozent.

Regionale Abozeitungen erzielen die höchste Reichweite

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hatte für die aktuellen Reichweiten der Tageszeitungen rund 131 700 Personen ab 14 Jahren befragt. Demnach erzielen die regionalen Abozeitungen mit 26,7 Millionen Lesern pro Ausgabe die höchste Reichweite. 2024 waren es 28,1 Millionen Menschen (minus fünf Prozent). In Baden-Württemberg ist ein Rückgang in der Reichweite aller regionalen Abozeitungen von 3,995 auf 3,701 Millionen Lesern (7,4 Prozent) zu verzeichnen.

Die Gesamtreichweite aller Tageszeitungen liegt bei 32,06 Millionen Personen ab 14 Jahren; dies entspricht einer leicht reduzierten Leserschaft von 45,2 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung.