Weltweit sind viele Tier- und Pflanzenarten bedroht. Die Wilhelma hat jetzt ein internationales Artenschutz-Zentrum gegründet. Was können die Mitarbeiter von Stuttgart aus ausrichten?
09.09.2025 - 06:03 Uhr
Die Wilhelma verstärkt ihre Arbeit für den Natur- und Artenschutz international. Sie hat eigenen Angaben zufolge zusammen mit der Species Survival Commission (SSC) der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) ein Zentrum für den Schutz von Reptilien und Orchideen gegründet. Der Stuttgarter zoologisch-botanische Garten ist die 25. Artenschutzorganisation weltweit, die mit der IUCN ein sogenanntes Center for Species Survival (CSS) ins Leben gerufen hat und das achte in Europa.