Stuttgarts coolster Berlin-Export: Die wollen nur spielen! Wie Twin Noir dem Punk das Tanzen beibringen

Sie haben im Jugendhaus Degerloch ihre ersten Punkkonzerte gesehen, in Stuttgarter Clubs aufgelegt, in Proberäumen zwischen Neckar und Weinbergen an Songs geschraubt – heute spielen sie in Mexiko vor ekstatischen Fans und laufen bei der BBC in der Sendung von Iggy Pop. Twin Noir, das sind Ian Volt und Cody Barcelona, zwei Musiker aus Stuttgart, die sich und ihren Sound in Berlin gefunden haben – und deren Mischung aus Punk-Attitüde und Club-Energie international funktioniert. Das konnte man auch schon bei ihrem Auftritt mit DAF in der Stuttgarter Staatsgalerie miterleben. An diesem Freitag erscheint ihr großartiges Album „Chapter 3“.