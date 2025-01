Ja, ist denn schon wieder Galerienrundgang? Der Kunststandort Stuttgart glänzt mit einem Feuerwerk an Ausstellungseröffnungen. Was lohnt sich besonders?

Die ganze Vielfalt der Kunst? Präsentieren Ausstellungseröffnungen in Stuttgart an diesem Freitag, 24. Januar. Was ist wichtig?

Marko Schacher zielt auf „Kreativ Hotspot“

Bescheidenheit ist keine Stärke der Kunstszene. Umso schöner, wenn sich das Klappern mit Engagement verbindet. „Erstmals“, lässt uns Marko Schacher, mit seinem Raum für Kunst inzwischen in der Blumenstraße 15 heimisch, „haben sich die Stuttgarter Galerien Klaus Braun, Interart und Schacher abgesprochen und eröffnen am Freitag, 24. Januar, parallel und gemeinsam ab 19 Uhr ihre Ausstellungen“. Das Olgaeck, sagt Schacher, werde für einen Abend „der ultimative Kreativ-Hotspot“. Zudem seien die Die Kontakte zur Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4) und zum Offspace ak2 (Lorenzstaffel 8)„geknüpft“ und also ein „Galerierenrundgang Olgaeck“ in Sicht. Und was ist zu sehen? Werke von Ursula Donn und Birgit Feil bei Schacher, Neues von Mirja Wellmann bei Klaus Braun (Charlottenstraße 14) und die Bildwelt von Dagmar Manz-Wordarg bei Inter Art (Rosenstraße 37).

Schlichtenmaier macht Handball zur Kunst

Erlesenes (wie Rupprecht Geigers Serigrafie-Folge „AER“ von 1962), Eindringliches (wie Cornelia Schleimes Porträt aus der Serie „See You“) und Überraschendes (wie Willi Baumeisters „Handballspieler“ von 1935) verbinden sich in den Stuttgarter Räumen der Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz 11) zum Panorama „Arbeiten auf Papier“. Eröffnet wird die Schau an diesem Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr – es spricht Schlichtenmaier-Geschäftsführer Kay Kromeier. Auch an diesem Samstag, 25. Januar, hat man mehr Zeit für die Kunst – die Galerie ist von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Bei Schlichtenmaier: Werke von Cornelia Schleime Foto: Cornelia Schleime

Ella Wagner im Atelierhaus Eugenstraße 17

Durchaus hohe Ziele setzt sich der Bund Bildender Künstlerinnen mit der ersten Ausstellungseröffnung dieses Jahres. An diesem Samstag, 25. Januar, um 16 Uhr, wird im BBK-Atelierhaus (Eugenstraße 17) die Schau „Conditio Humana“ mit Werken von Ella Wagner eröffnet. Und „das Ausstellungskonzept“, heißt es vorab, „thematisiert die Koexistenz von Erschaffen und Zerstören, die den Menschen durch den Lauf der Menschheitsgeschichte begleitet“. Erhellen wird dies der Stuttgarter Kunstvermittler Tobias Wall bei seiner Einführung in die Ausstellung.

Carmen Weber bei Abt Art und im Künstlerhaus

Tobias Wall ist auch als Redner gefragt, wenn an diesem Freitag, 24. Januar, die Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18) zur Ausstellungsdependance der Kunstakademie Stuttgart wird. Eröffnet wird um 19.30 Uhr die Schau zum Walter Stöhrer-Preis für Grafik, zu sehen sind Arbeiten der Preisträgerin Carmen Weber sowie der mit Anerkennungen bedachten Shanon Guth und Sara Hernández. Stöhrer-Preis-Gewinnerin Carmen Weber steht doppelt im Fokus – an diesem Samstag, 25. Januar, eröffnet das Künstlerhaus Stuttgart (Reuchlinstraße 4b) um 19 Uhr eine Einzelausstellung mit Webers lithografischen Arbeiten. Parallel beginnt im Künstlerhaus die schon vorab mit Aufmerksamkeit bedachte Schau zum Werk von Jeremy Bolen und Brian Holmes. „Earth Time“ berührt Grundsätzliches, etwa die Frage „Was für eine Welt schafft die industrialisierte Menschheit?“.

Warmlaufen in der Galerie Imke Valentien

Man muss an diesem Freitag, 24. Januar, nicht auf den Abend warten, um neue Ausstellungen zu sehen – von 13 bis 19 Uhr lädt die Galerie Z (Johannesstraße 21) zum am 21. Januar eröffneten „Auftakt Zweitausendfünfundzwanzig“. Zu sehen? Sind Arbeiten etwa von Yulia Kazakova, Jinjoo Lee und Birgit Borggrebe. Und gleich 19 Positionen von Studierenden der Kunstakademie Stuttgart versammelt die Schau „Wir“ in der Galerie Imke Valentien (Liststraße 28/1) mit Werken aus der Klasse Katrin Ströbel. Dabei sind unter anderen Alecia Oppermann, Vanessa Mann und Romy Lee. An diesem Freitag, wie auch an diesem Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Januar, ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.