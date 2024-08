Stuttgarts größter See weiter in Not

Angesichts des sinkenden Wasserpegels des Max-Eyth-Sees gibt es neue Vorschläge. Segler und Bootsverleih haben immer mehr Schwierigkeiten mit den Wasserpflanzen.

Iris Frey 15.08.2024 - 16:36 Uhr

Der Max-Eyth-See bleibt weiter im Visier von Experten. Die Stadt hat seit dem Bekanntwerden des Wasserverlusts Anfang August noch keine Ursache für den Wasserverlust gefunden. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte, suche das Tiefbauamt weiter nach den Ursachen für die aktuell „recht große Wasserspiegelabnahme“. Die tägliche externe Wasserzufuhr sei in den letzten beiden Wochen nochmals deutlich erhöht worden. Nach der Erhöhung gefragt, erklärt eine Sprecherin, dass „weiterhin 40 Liter pro Sekunde in den See 18 Stunden am Tag gepumpt werden.“