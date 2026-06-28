Stuttgarts Kliniken am Limit Notarzt: „So etwas habe ich noch nie erlebt“
Die extremen Temperaturen haben am Wochenende in den Stuttgarter Kliniken für volle Notaufnahmen gesorgt. Die Behörden haben eine „Außergewöhnliche Einsatzlage“ ausgerufen.
Die extremen Temperaturen haben am Wochenende in den Stuttgarter Kliniken für volle Notaufnahmen gesorgt. Die Behörden haben eine „Außergewöhnliche Einsatzlage“ ausgerufen.
Die Extremhitze hat am Wochenende in den Stuttgarter Kliniken zu einer teils katastrophalen Lage geführt. Außergewöhnlich viele Fälle von Hitzschlag, Dehydrierung und Kreislaufbeschwerden teils mit Todesfolge - so lautet die Bilanz des Hitzewochenendes in den Notaufnahmen des Robert Bosch Krankenhauses Stuttgart (RBK) und des Klinikums Stuttgart. „Wir hatten eine außerordentliche Situation, die ich so zuvor noch nie erlebt habe“, schildert der diensthabende Oberarzt und Notfallmediziner Markus Günther. Allein am Samstag gab es 140 Notfälle im RBK, die Hälfte davon aufgrund von Hitzeschäden. Das Klinikum Stuttgart berichtet von 450 Erwachsenen und 330 Kindern, die Hilfe in den Notaufnahmen des Klinikums benötigten, ein Viertel davon ebenfalls aufgrund der Hitze.