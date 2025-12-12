Stuttgarts Kultur in Not Ministerin Olschowski will Klarsicht im Kürzungsgetümmel in Stuttgart
12.12.2025 - 11:48 Uhr
Die Hiobsbotschaften in und aus Stuttgarts Kulturszene reißen nicht ab. Durch die von Seiten der Stadt geplanten Kürzungen der Fördergelder – entschieden wird über den Doppelhaushalt 2026/2027 in dritter Lesung am 19. Dezember – sehen sich auch renommierte Einrichtungen wie der Württembergische Kunstverein Stuttgart, das Theater Rampe oder die für das weit ausstrahlende Neue-Musik-Festival Eclat verantwortliche Programmplattform Musik der Jahrhunderte in ihrer Existenz bedroht.