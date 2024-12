Die Brücken in Stuttgart sind marode – nicht nur da. Bei einem weiteren Stillstand droht in den nächsten Jahren die Sperrung von rund 1700 sanierungsbedürftigen Brücken im Land. Thomas Möller, der Verbandschef der Bauwirtschaft, hat Lösungen parat.

Ulrich Nagel 02.12.2024 - 10:11 Uhr

Dass die Landeshauptstadt ein massives Brückenproblem hat und in den kommenden 20 Jahren mehr als 50 ihrer insgesamt 310 Brückenbauwerke abreißen und erneuern oder im großen Stil sanieren muss, kommt für die Verantwortlichen der Bauwirtschaft Baden-Württemberg nicht überraschend. Das liege an dem enormen Investitionsstau der vergangenen Jahre. Allein die Zahl der Aufträge im Straßenbau sei zuletzt um 40 Prozent gesunken, wobei die fehlenden Investitionen dramatische Auswirkungen haben. „Perspektivisch – das zeigt das aktuelle Beispiel aus Stuttgart – droht bei Stillstand in den nächsten Jahren die Sperrung von bis zu 1700 sanierungsbedürftigen Brücken im Land“, sagt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des gut 1600 Mitglieder zählenden Verbands. „Allein in Baden-Württemberg haben wir 76 Brücken mit derselben Bauweise wie die Dresdner Carolabrücke.