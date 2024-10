2009 bringen Stoff und Karin Büttner dem Sushi das Laufen bei. 15 Jahre später gönnt sich Stuttgarts erster Sushi-Lieferdienst einen Neustart – und startet mit neuer Leitung und üppiger veganer Auswahl in den Herbst.

Björn Springorum 05.10.2024 - 11:00 Uhr

I Love Sushi, das waren von Anfang an die Geschwister Stoff und Karin Büttner. 2009 bringen die beiden den ersten Sushi-Lieferdienst der Stadt an den Start und bauen die eigene Marke über die Jahre konstant aus – mit verschiedensten Sushi-Variationen, Events in ihrem Warteraum auf der anderen Straßenseite und einem konstanten Umstieg auf Nachhaltigkeit und grüne E-Mobilität. Karin geht mittlerweile eigene Wege, hat sich im Guten getrennt - der bisher größte Einschnitt in die Firmengeschichte.