Stuttgart boomt in Sachen Tattoos! Entdecke drei einzigartige Künstler:innen, die die Szene prägen. Von farbenfrohen Bold Tattoos über detailreiche Blackwork-Kunst bis hin zu beeindruckenden Neo-Traditional-Motiven – wir stellen dir die Talente hinter den Nadeln vor.

Björn Springorum 27.03.2025 - 07:00 Uhr

Stuttgart sitzt in der Tinte: In den letzten Jahren sind viele neue Tattoo Studios entstanden, haben sich Artists auf bestimmte Stilrichtungen spezialisiert. Hand Poked und Fine Line, Bold und Tribal, Old School und Japanisch, Lettering und Wasserfarbe. Wir stellen drei Stuttgarter Tattookünstler:innen vor, die alle ihren ganz eigenen Stil haben.