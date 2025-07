Stuttgarts Torschützenkönige: Der Altmeister lässt es krachen

Alter schützt vor Toren nicht: Was Cristiano Ronaldo in der Wüste eindrucksvoll unter Beweis stellt, gilt auch für Cüneyt Cakir. Der Stürmer des TSV Mühlhausen II – wie CR7 40 Jahre alt – ballerte sich mit 37 Treffern zum Torjägertitel der Staffel 5. „Er ist wie ein guter Wein, der mit dem Alter immer besser wird“, sagt der Trainer Florian Haufe über seinen Schützling. Damit spielt er auch auf die teils torarmen Jahre von Cakir an, der zuvor beim SC Stammheim II und dem SSV Zuffenhausen ein eher schlecht eingestelltes Visier hatte. „Dort hieß es: Er ist ein guter Stürmer, aber trifft das Tor nicht“, erzählt Haufe, „dann kam er zu uns und hat plötzlich angefangen, die Dinger zu machen.“ Die Erklärung liefert Cakir selbst: „Ich bin ein Wohlfühlspieler. Wenn es in der Mannschaft um mich herum stimmt, mache ich die Tore.“ Zuvor sei das mitunter nicht der Fall gewesen.