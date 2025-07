Stuttgarts Torschützenkönige: Der Top-Ballermann hat buchstäblich Bock auf Tore

45 Treffer in der Kreisliga B, Staffel 4, damit ist er der Ballermann schlechthin in allen Ligen der Landeshauptstadt. „Oh, bester Torschütze, das klingt schon nach was“, sagt der Schützenbeste, der buchstäblich „Bock auf Tore hat“. Eine Aussage, die er häufig hört, sie aber nicht abgedroschen, vielmehr immer noch lustig findet. Der Mann mit der eingebauten Toregarantie vom TSV Leinfeld heißt nämlich Timo Bock und war schon immer heiß auf Tore. Dementsprechend ist die hohe Ausbeute für den 21-jährigen und 1,88 Meter großen Stürmer, der kein einziges Mal mit dem Kopf erfolgreich war, nicht überraschend. Wenn er ein gutes, funktionierendes Team um sich habe, dann treffe er häufig, egal in welcher Liga, sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Na gut, in der Bundesliga wären es dann ein Paar weniger als zuletzt.“