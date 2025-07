Stuttgarts Torschützenkönige: Feuerbach verliert sein Wunderkind

Mit der Empfehlung von 34 Treffern in der Staffel 3 verabschiedet sich Vincenzo Grillo von der Sportvereinigung Feuerbach. Der 20-Jährige, der in der abgelaufenen Runde auch dreimal für das Bezirksliga-Team aufgelaufen ist, wechselt in die Kreisliga A 2 zum GFV Ermis Metanastis Stuttgart. „Für uns ist es traurig, wir haben fest mit ihm in der ersten Mannschaft gerechnet“, sagt der Feuerbacher Spielleiter Kai Marquardt. Auf der anderen Seite freut man sich selbstverständlich darüber, das Stürmertalent für sich gewonnen zu haben. „Er ist ein guter Junge, sehr engagiert“, sagt der Vorstandsvorsitzende Panagiotis Moutas.