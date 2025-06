Daniel Schweizer vom ASV Botnang krönte sich zum besten Schützen der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Über die Rückkehr in die Bezirksliga und den Bruder an der Seitenlinie.

Sie haben es geschafft! Daniel Schweizer, seines Zeichens Torschützenkönig der zurückliegenden Saison, und sein Bruder Alexander, Trainer des ASV Botnang, stehen in der Bezirksliga. Mit 28 Toren und 19 Vorlagen hatte der vier Jahre jüngere Daniel, hinter Mirlind Kamberi zweiter Kapitän, einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft in der ersten Kreisliga-A-Staffel. „Unser langer Atem hat sich endlich ausgezahlt“, sagt der Stürmer über Botnangs Aufstieg nach 15 Jahren im Fußball-Unterhaus und zuletzt drei Spielzeiten als Zweiter im Endtableau.