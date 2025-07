Binnen einer Woche kommt es bei Polizeieinsätzen zwei Mal zu tödlichen Schüssen. Der Ministerpräsident warnt vor vorschnellen Schlüssen – und sieht keine amerikanischen Verhältnisse.

Annika Grah 01.07.2025 - 12:33 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten in Stuttgart vor vorschnellen Schlüssen gewarnt. „Jeder der Polizisten angreift, das zeigt ja die Praxis, muss sich gegenwärtig sein, dass die Polizei da auch angemessen reagiert“, sagte der Ministerpräsident bei der wöchentlichen Landespressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag. „Das ist im extremsten Fall der Schusswaffengebrauch. Das kann natürlich zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.“