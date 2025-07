StZ-Feuilleton: Der Intendant versteht den Kritiker nicht mehr

Und? Was sagt der Kritiker? – Wenn man einst als Redakteur der Stuttgarter Zeitung zu Beginn der Theaterpause durchs Foyer im Großen oder Kleinen Haus am Eckensee schlenderte, konnte es gut sein, von anderen Zuschauern im Vorbeigehen so angesprochen zu werden. Das theaterbegeisterte Publikum in Schauspiel, Oper und Ballett kannte über viele Jahre seine StZ-Kritiker gut: Siegfried Melchinger, Wolfgang Ignée, Gerhard Stadelmaier, Hellmuth Karasek, Horst Koegler, Wolfram Schwinger, um nur einige zu nennen, waren prägende Autoren der Zeitung – ganz in der Tradition des StZ-Begründers Josef Eberle, für den ein starkes, angesehenes, von den Richtigen gefürchtetes Feuilleton zum harten Kern einer Tageszeitung gehörte. Die Urteile der StZ-Rezensenten fanden bundesweit Beachtung – und wurden gerade in ihrer Strenge und Schärfe von vielen in der Leserschaft geschätzt. Und am beliebtesten war natürlich stets der berühmt-berüchtigte „saftige Verriss“ all der hehren Kunst.