Nie war es einfacher: Sie zahlen nur 99 Euro – und Ihre Kunden, Patienten, Gäste und Mitarbeiter erhalten vollen Zugang zu unserem E-Paper. Sichern Sie sich jetzt unser Top-Angebot!

Es ist ein ganz besonderes Angebot, einfach, günstig wie nie, ruckzuck eingerichtet – und Ihre Kunden, Gäste, Patienten, Besucher und auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es lieben. Unternehmen, Praxen, Kliniken, Hotels, Cafés oder Restaurants: Alle diese Orte und viele weitere können Sie mit StZ ForBusiness zu digitalen Leseorten der Stuttgarter Zeitung machen, und das für nur 99 Euro pro Monat. Mit StZ ForBusiness erhalten alle Personen an Ihrem Standort Zugriff auf das E-Paper der Stuttgarter Zeitung – einfach über das eigene Smartphone oder Tablet.

Hier geht es zu StZ ForBusiness

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ab nur 99 Euro pro Monat – günstig wie nie

– günstig wie nie Perfekt für Büros, Kliniken, Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Hotels oder Gastronomie

Keine Technik nötig – direkt vor Ort, ohne Zugangshürden oder Login

– direkt vor Ort, ohne Zugangshürden oder Login Die Einrichtung dauert nur Sekunden . Wir übernehmen Einrichtung, Support und Wartung

. Wir übernehmen Einrichtung, Support und Wartung Mehrwert für alle: Hochwertige Informationen aus Stuttgart, der Region, Deutschland und der Welt, aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultu r

r Nachhaltig: keine Lieferung, keine Entsorgung

Wie das alles funktioniert? Heute liegen in Wartezimmern oder in Hotellobbys häufig Zeitungen aus Papier aus, damit Besucherinnen und Besucher sinnvoll Wartezeit überbrücken oder beim Kaffee gemütlich die Nachrichten lesen können. Aber das elektronische E-Paper hat einen entscheidenden Vorteil: Es kann von vielen Menschen gleichzeitig gelesen werden.

Ihre Firma, Praxis, Ihr Hotel oder Ihre Einrichtung zahlt einmal, danach kommen Ihre Besucher in den Genuss der digitalen Stuttgarter Zeitung – ganz leicht auf ihrem eigenen Tablet oder Smartphone.

Perfekt für Firmen, Kliniken, Schulen, Behörden oder Hotels

Alles was sie dafür benötigen: Die E-Paper-App der Stuttgarter Zeitung, die kostenlos im Apple-Store und bei Google Play erhältlich ist. Mit StZ ForBusiness bringen Sie unsere Nachrichten und Geschichten aus Stuttgart, der Region, Wirtschaft, Politik und Kultur ohne Zugangshürden oder Login direkt dorthin, wo Menschen arbeiten, warten oder verweilen. Auch allen Bildungseinrichtungen und ihren Lehrkräften, den Lernenden und Besuchern steht das Angebot offen, ebenso Coworking-Spaces oder Vereinen.

Hier finden Sie alle Informationen zu StZ ForBusiness

Zeigen Sie, dass Sie informiert, zukunftsorientiert und regional verbunden sind, werden Sie Teil unseres stetig wachsenden Business-Netzwerks und machen Sie Ihren Standort zum digitalen Nachrichten-Hotspot. Nach der Buchung erhalten Sie kostenfrei ein Werbemittel-Paket, damit Sie Ihre Gäste, Kunden und Mitarbeitenden direkt vor Ort auf das digitale Leseangebot aufmerksam machen können. Wir freuen uns auf Sie!