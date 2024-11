In der Veranstaltungsreihe StZ im Gespräch spricht der Bosch-Chef über die entscheidenden Themen für sein Unternehmen und für die Autoindustrie. Um aus der Talsohle zu kommen seien Personalabbau und verbindliche Rahmenbedingungen nötig.

Peter Stolterfoht 20.11.2024 - 15:43 Uhr

Am Ende sind die Leserinnen und Leser an der Reihe. Das moderierende Duo Joachim Dorfs und Anne Guhlich, der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung und seine Stellvertreterin, überträgt die Befragung ans Publikum. Dadurch bekommt das Format StZ im Gespräch den Charakter einer Betriebsversammlung. Denn neun von zehn Fragenden leiten ihre Worte an den Bosch-Chef Stefan Hartung mit dem Hinweis ein, selbst beim Konzern beschäftigt zu sein. Dieses Eigeninteresse unter den 450 Besuchern im Veranstaltungszentrum Look 21 verdeutlicht, dass es drängende Fragen sind, die sich dem Lenker des weltgrößten Zulieferers stellen, und jede Gelegenheit genutzt wird, Antworten zu erhalten. Lösungen sind gefragt, damit es für die Autoindustrie wieder aufwärts geht.